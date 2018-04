الاستعداد لانطلاق الملتقى الوطني الليبي من مدينة أوباري

المتوسط :

شهدت مدينة أوباري، اليوم السبت، انطلاق عدد من المشاورات بين القبائل الليبية بمنتزه تويوة حول محاور الحوار في الملتقى الوطني الليبي .

هذا وشهدت تلك المشاورات ايضا مناقشة الاستعدادات و التحضيرات الخاصة بانطلاق الملتقى الوطني الليبي في منتزه قمر الصحراء تويوة بهدف بحث المصالحة الوطنية و آخر مستجدات الأوضاع في المدينة.

جدير بالذكر أن الملتقى الوطني الليبي يعد مسار تشاوريا في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي سیتمٌ تنظیمها بین شهري مارس ویولیو 2018 بطریقة تضمن المشاركة الواسعة و الفعلية لليبين بمختلف المدن الليبية في تقرير مصير بلادهم بما يفضي إلى التوصٌل لحل دائم یُنهي الأزمة القائمة.

