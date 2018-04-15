السيسي يدعو الأطراف الليبية للتركيز على إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأطراف الليبية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات «خلال العام الجاري».

دعوة الرئيس المصري جاءت خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت بمقر إقامته بمدينة الدمام السعودية على هامش مشاركته في القمة العربية التي ستنطلق غدًا الأحد.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع السراج «الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وما جرى تحقيقه من تقدم في هذا المسار».

كما استعرض السيسي والسراج «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما من خلال عقد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة قريباً لاستكمال مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على «موقف مصر الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسي».

ولفت السيسي إلى «أهمية المضي قدماً فى جهود التسوية السياسية، والعمل على مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ سيادته وسلامته الاقليمية».

وأكد السيسي على أن المساعى التى تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى «التوصل لصيغة عملية تساهم فى صون المؤسسات الليبية الوطنية واستئناف الحوار استناداً إلى المرجعية السياسية المتوافق عليها والمتمثلة فى اتفاق الصخيرات».

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