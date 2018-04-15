عقب إعلان الأركان العامة .. الحصادي يوجه نداءات عاجلة إلى أربعة جهات حول الوضع فى محيط درنة

‏ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الاستشارب منصور الحصادي ، عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين نداءً عاجلاً الى أربعة جهات بخصوص الوضع فى محيط درنة .

وعبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر بوقت مبكر من صباح الأحد وجه الحصادي نداءاته الى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح .

كما وجه الحصادي نداءات الى رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا غسام سلامة وكذلك لكل المشائخ والأعيان بالمنطقة الشرقية .

ودعا عضو مجلس الدولة هذه الجهات الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مدينة ⁧‫درنة‬⁩ وإيقاف ماوصفه بالتحريض والدعوات لاقتحامها مشيراً أن المدينة ليست للمتاجرة والمقامرة وذلك على حد وصفه .

وتأتي نداءات الحصادي عقب ساعتين من اعلان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبدالرازق الناظوري بحثه صباح السبت آخر المستجدات في مدينة درنة وضواحيها.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للناظوري مساء السبت فقد حضر الاجتماع رئيس أركان السلاح الجوي اللواء صقر الجروشي وآمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي .

وقال سراج المجبري رئيس المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة لـ صحيفة المرصد ان الاجتماع حضره عدد من آمري الوحدات العسكرية منهم اللوائين ونيس بوخمادة وجمال الزهاوي وأطلع خلالها رئيس الاركان على آخر المستجدات والتحضيرات لتحرير مدينة درنة.

وأكد المجبري بأن الناظوري أصدر خلال الاجتماع الذي عقد بغرفة عمليات الكرامة بمنطقة الأبرق غربي درنة تعليماته الأخيرة لاقتحام المدينة وذلك بناءً على التعليمات الصادرة فى هذا الصدد من القائد العام المشير خليفة حفتر.

المرصد – خاص

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