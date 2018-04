السايح يطالب الجهات المختصة بدعم المفوضية لإتمام الاستحقاق الإنتخابي

المتوسط :

انتقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، اعتراض مسؤولي بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بشأن الإستحقاقات الإقتراعية التي تبقى شأناً سيادياً ليبياً محضاً، في وقت يجب فيه على هذه الدول والمنظمات أن تدعم التداول السلمي للسلطة والديموقراطية في ليبيا إن رأت فعلاً في أزمة ليبيا أزمة صراع على السلطة.

وقال السائح، خلال تصريحات مرئية، أن المفوضية معنية بشكل أساسي لتحضير الانتخابات للعام الجاري،مشيرا إلى أن المفوضية تعاني من مشاكل عدة، واهمها يتعلق بتمويل ميزانية المفوضية، للتحضير لانتخابات تكون على مستوى عالي من المصداقية والنزاهة، موضحاً أن هذا يحتاج ايضا الى فترة زمنية طويلة نسبياً قبل عملية التنفيذ، وهذه الفترة تحتاج لوضع الخطط اللازمة للوصول إلى يوم الاقتراع، وهذه التجهيزات تحتاج إلى تمويل لكي تقوم بالتوظيفات اللازمة.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات أن هدفهم قبل يوم الاقتراع، هو رفع نسبة المسجلين في المنظومة، كاشفاً أنهم سيعدون فتح التسجيل لفترة قصيرة جدا قبيل يوم الاقتراح والتي ستتيح لمن اتموا الثامنة عشرة من التسجل وليمكنوا من لم يستطيع التسجيل من التسجيل او ان يغير موقع اقتراعه.

واضاف قائلاً “نحن نعمل ايضا على معيار النزاهة وهذا يعني ان تكون العملية الانتخابية شفافة ولا تشوبها اي شائبة من تزوير وطعون، وان لا يكون هناك اي ممارسات لخرق العملية الانتخابية، ومن ثم سيتم اعتماد اساليب جديدة للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، وهذا لاننا وجدنا الكثير من المستندات المزورة في الانتخابات السابقة ولهذا سنقوم باستخدام التكنولوجيا للتحقق من بيانات الناخبين، وهذا بحد ذاته مشروع كبير ويحتاج الى تمويل يتمثل بتوظيف بعض الاجهزة لتقوم بالعمل اللازم”.

واشار إلى أن هذين خطين متوازيين يحتاجان إلى ميزانية، مؤكدا انه في حال تحصلهم على هذه الميزانية اخر شهر الجاري سيكونون على اتم الاستعداد لتنفيذ اي عملية انتخابية مقبلة في نهاية شهر سبتمبر للعام الجاري.

وأوضح السائح ان بعثة الامم المتحدة تدعم المفوضية بالخبراء والمختصين ولم تقدم أي دعم مادي، كون المفوضية مؤسسة سيادية، مضيفاً “فنحن لا نقبل بأي دعم مالي خارجي، ومن يجب أن يدعم المفوضية هي الحكومة الليبية والبرلمان والشعب الليبي … لان هذا الجانب حساس جدا … التمويل جانب سيادية”.

