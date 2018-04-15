دوي إطلاق نار كثيف فى محيط منطقتي أبوسليم وخلة الفرجان جنوب طرابلس

ليبيا – هزت عدة إنفجارات ودوي كثيف لإطلاق النار مناطق جنوب طرابلس فى محيط منطقة خلة الفرجان والمنطقة المقابلة لها المؤدية الى طريق المطار .

وبدأت أصوات إطلاق النار تسمع بشكل متقطع منذ ليل السبت ثم عند منتصف الليل ثم بعده على تمام الساعة 1:40 دقيقة بالتوقيت المحلي من صباح الأحد بشكل ينذر بأن مجموعات تستعد للقتال فيما بينها .

ولا يعرف سبب إطلاق النار على وجه التحديذ وعن ما اذا كان مرده خلافات مؤكدة بين مجموعات مسلحة الا ان بعض سكان المنطقة تحدثوا لـ المرصد عن استنفار أمنى لكتيبة تابعة للامن المركزي ابوسليم بقيادة عبدالغني الككلي أسفل جسر طريق المطار لخلافها مع مجموعة اخرى تسمى القوة المشتركة المتمركزة فى خلة الفرجان جنوباً .

ولم تصدر أي جهة أمنية او عسكرية فى طرابلس بياناً او توضيحاً بالخصوص لكن مديرية الامن حذرت الاسبوع الماضي بأنها لن تسمح بعودة العاصمة الى فوضى المربع الاول .

المرصد – يتبع ….

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