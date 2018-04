وصول السفينة ” AILEEN” محملة بـ17 ألف طن قمح ميناء بنغازي

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، وصول السفينة (AILEEN) والتابعة لوكالة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية ميناء بنغازي.

وأوضح “الشهيبي”، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لإدارة ميناء بنغازي على موقع “فيس بوك”، أن السفينة جاءت محملة بـ17 ألف طن من حبوب القمح، مضيفًا أنه جاري البدء فى تفريغ الشحنة.

ويشار إلى أن القوات المسلحة الليبية، قامت بتسليم منفذ ميناء بنغازي البحري، في أوائل الشهر الجاري، لمديرية أمن المنفذ، بعد ستة أشهر من إعادة افتتاحه وانتهاء العمليات العسكرية بالمدينة.

