انطلاق الدورات الحتمية الأربعة بمشاركة “بحري طبرق” و”بحارة بنغازي”

شاركت شركة الإنقاذ البحري طبرق وبحارة من مدينة بنغازي والمدن المجاورة، مساء أمس السبت، حزمة الدورات الحتمية الأربعة التي انطلقت وأعدت من الشئون التعليمية بمركز ابن حوقل.

وتعتبر هذه الدورات الأولى من نوعها التي تقام داخل مدينة بنغازي بمركز ابن حوقل في أجواء ثقة وحماس من فريق عمل المركز والمتدربين.

وتهدف الدورات إلى تعليم المتدربين الإسعافات الأولية، وتقنيات النجاة الشخصية، ومبادئ الوقاية من الحريق ومكافحته والسلامة الشخصية والمسئوليات الاجتماعية.

