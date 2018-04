برنامج التثقيف الصحي ببنغازي يستهدف “زهرات الكشافة”

المتوسط:

أطلقت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، برنامجاً توعوياً عن (النظافة الشخصية والتغذية الجيدة وأهمية فيتامين د) استهدف زهرات الكشافة بمقر الفرقة بمدرسة حسان بن ثابت، ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي.

وجاء البرنامج بالتنسيق والتعاون مع الفرقة 17 زهرات بمدرسة حسان بن ثابت، ونفذته منسق التثقيف الصحي بعيادة خالد بن الوليد المجمعة، سميرة الشكري.

وتضمن البرنامج التوعوي حلقة نقاش وتم توزيع المطويات والملصقات حول المواضيع المطروحة.

