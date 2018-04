برعاية أممية.. انطلاق ورشة عمل تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ببنغازي

المتوسط:

انطلقت صباح أمس السبت، ورشة العمل الأولى حول تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في مدينة بنغازي ضمن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الورشة، التي أقيمت بالمركز الصحي راس عبيدة، عددا من أطباء الباطنة، وعناصر التمريض بالمراكز الصحية الفويهات، وبوعطني ورأس أعبيدة.

وحضر افتتاح البرنامج المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي مرعي بن هلال، ومشرف البرنامج عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة جامعة بنغازي الدكتورعصام الدناع، والمشرفات على البرنامج العلمي الدكتورة زكية بالخير، و الدكتورة أمل اشتيوى، والدكتورة هند الصبيحي، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة ، ومديري المراكز الصحية بوعطني والفويهات وراس أعبيدة.

ومن جانبه، رحب المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية، مرعي بن هلال، بالحضور وشكرهم على حرصهم والتزامهم، كما شكر كل المشرفين على البرنامج الذي سيسهم في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مدينة بنغازي.

وخلال الورشة، أعرب مشرف البرنامج، الدكتور عصام الدناع، عن سعادته كون أول انطلاقة فعلية لهذا البرامج كانت في مدينة بنغازي رغم أنها التحقت في وقت متأخر نظرا للظروف التي كانت تعانيها.

وأضاف “الدناع”، في كلمته خلال الورشة، أن البرنامج له رؤية ورسالة واضحة وهي تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل كل مدينة فخدمات الرعاية الصحية الأولية هي خط الدفاع الأول في قطاع الصحة وبالتالي يجب أن تعزز من خلال إنشاء حزمة من الخدمات التي يجب أن تتوفر داخل مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح أن هذا البرنامج يحتوى على حوالي 14 مشروعا والخطوة الأولى كانت ببرامج حول مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الانسداد الشعبي المزمن (COPD) وستتواصل باقي البرامج تباعا.

وأكد مشرف البرنامج، أن هذه التجربة تعتبر جديدة في ليبيا وبها أدلة إرشادية وأفكار جديدة محتاجة إلى الصبر في التطبيق حتى تتأصل الأفكار المطلوبة وتطبق بطريقة صحيحة.

ومن جهتها، قالت طبيبة الباطنة وعضو فريق التدريب، الدكتورة زكية بالخير، إن الورشة تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء و ستتواصل حتى الخميس القادم، وتم تخصيص أيام السبت والاثنين والأربعاء للأطباء، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس لعناصر التمريض,

وأوضحت “بالخير”، أن هناك مجموعة أطباء سوف يشتركون معنا في برنامج التدريب وهم عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة جامعة بنغازي د.عصام الدناع ،واختصاصي طب وجراحة العيون د. عادل الأثرم، واختصاصي الأشعة التشخصية د.أحمد البرغثي.

وأضافت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة، الدكتورة إيناس العبيدي، أن البرنامج يشتمل على 27 ساعة تدريبية ويستهدف 15 طبيب باطنه و21 عنصر تمريض من المراكز الصحية المستهدفة، وسوف يتكرر هذا البرنامج في مرافق صحية أخرى.

يشار إلى أن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا و هو مبادرة تعاونية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ، الهدف منها تقديم الدعم للمساعدة في عملية إصلاح وتعزيز نظم الرعاية الصحية وتمكينها من إحراز تقدم صوب أهدافها الاستراتيجية وقد عقد السيد مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي د.طارق كويري خلال الفترة السابقة سلسلة من الاجتماعات للتعريف بمشروع إعادة تفعيل هذا البرنامج و اشراك مديري المراكز الصحية المختارة في هذا المشروع ،و تسمية الفرق الصحية من داخل هذه المراكز بناءً على معايير محددة.

