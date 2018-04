“الوطنية للتعليم التقني” تشارك في الملتقى الختامي لإعداد الدراسة المرجعية بتونس

المتوسط:

شارك عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ومدير إدارة الكليات التقنية، الدكتورعلى السائح، في فعاليات الملتقى الختامي لإعمال الفريق الوطني المكلف بإعداد الدراسة المرجعية للتعليم التقني والفني والتدريب المهني والتدريب الاختصاصي بليبيا.

وأشرف على الملتقى، الذي انعقد يوم الخميس 12 إبريل الجاري بالعاصمة التونسية، وزارة التعليم بشراكة العديد من الوزرات والهيئات وبعض من الجهات العامة و الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال فريق عمل وطني مختص بالمجال.

وتتولى منظمة اليونسف والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني لهذا الفريق من أجل الوصول إلى وثيقة مرجعية للقطاع التعليم التقني والفني والمهني والتدريب الاختصاصي بالعديد من القطاعات من واقع الأولويات الوطنية بالمجالات المذكورة.

ويهدف الملتقى إلى تقديم خطة استراتيجية للقطاع المذكور للسنوات (2018-2021) لتكون كخارطة لتطوير هذا المجال على المستوى الوطني وكذلك لفتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

