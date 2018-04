وصول سفير الصين لدى ليبيا للعاصمة طرابلس

المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وصول سفير الصين لدى ليبيا، لي زيغو، إلى العاصمة طرابلس، فس الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد,

وأوضح مكتب حماية البعثات الدبلوماسية، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن السفير الصيني جاء للقيام اليوم ببعض الأعمال في ليبيا.

وكان قد التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، في فبراير الماضي، القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا لي زيغو، لبحث سبل تطوير العلاقات الليبية- الصينية في مختلف المجالات، وكيفية العمل مع الحكومة الصينية لتحديد أطر وآليات العمل من أجل عودة الشركات الصينية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في مجالات الإسكان، المرافق، الاتصالات، الطرق.

