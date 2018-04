آمر الحسابات العسكرية يعلن موعد صرف مرتبات فبراير للجيش

المتوسط:

‏أعلن آمر الحسابات العسكرية، عطية الشريف، موعد صرف مرتبات شهر فبراير لأبطال القوات المسلحة بقيادة القائد العام خليفة حفتر.

وأوضح “الشريف”، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليم المرتبات هذا الاسبوع بعد 4 أيام، مؤكدًا أنه سيلحقها مرتبات الشهر الأخر قبل عيد الكرامة.

وأضاف آمر الحسابات العسكرية، أن مرتبات 3 شهور متتاليه ستكون قبل شهر رمضان المقبل، موجهًا التحية للجيش الليبي لوفاه وإخلاصه لله وللوطن.

