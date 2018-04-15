السراج يصل للسعودية للمشاركة بالقمة العربية

العنوان-الدمام

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29.

وكان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصوله الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية .

ومن المتوقع أن يلتقي السراج مساء اليوم على هامش اجتماعات القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي .

وتبدأ غداً، الأحد، اجتماعات القمة العربية بحضور رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية وعلى جدول أعمالها القضية الفلسطينية وملف القدس بالإضافة إلى الأزمة السورية والأزمة الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب.

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