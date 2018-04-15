المشير حفتر يرسل خطاب تعزية للجزائر بضحايا الطائرة المنكوبة

العنوان-ليبيا

نعى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في خطاب موجه الى نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية المنكوبة التي تحطمتقرب قاعدة لبوفاريك العسكرية ماأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص .

و قال المشير حفتر في خطابه ” علمنا ببالغ الاسى فاجعة سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية التى أدت الى استشهاد عدد من الاشقاء العسكريين الجزائريين ولا يفوتنا الا أن نتقدم إليكم والاشقائنا في القوات المسلحة الجزائرية وأسر ذوي الضحايا والشعب الجزائري عامة وحكومته وقيادته بأحر التعازي والمواساة” .

وتابع قائلاً :” راجين الله تعالى ان يتقبل الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعوض الوطن عنهم خيراً وانا لله وان اليه راجعون” .

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