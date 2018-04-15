أبو الغيط وسلامة يناقشان مستجدات الحوار الليبي

العنوان -الرياض

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على هامش اجتماعات القمة العربية الـ29 بالرياض، تطورات الوضع في ليبيا والتحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي ، قال في تصريحات صحفية أمس الجمعة وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية إن المبعوث الأممي عرض خلال اللقاء أهم نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع الفرقاء الليبيين ومع الأطراف الدولية المعنية بغرض تقريب وجهات النظر حول سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة الليبية ومحافظة ًعلى الكيان الموحد للدولة الليبية بما يسمح لمؤسساتها بالعمل بكفاءة وفعالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية