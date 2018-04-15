سلامة : المؤتمر الجامع في رمضان والانتخابات نهاية العام

العنوان-ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” عقد المؤتمر الوطني الجامع عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأضاف “سلامة” في تصريحات إعلامية أنهم سيعملون بعد ذلك على إجراء الاستفتاء على الدستور بعد صدور قانون الاستفتاء من مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الجاري.

وكان “سلامة” قد أكد في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالرياض، اعتزام البعثة إجراء تشاورات في حوالي 30 مدينة ليبية يجري تتويجها بالملتقى الوطني الشامل، الذي سيحدد صورة ليبيا في السنوات المقبلة.

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