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اللجنة التحضيرية تنفي الإشاعات المتداولة حول اجتماع المصالحة بأجدابيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-أجدابيا

فند رئيس اللجنة التحضرية الشيخ مصطفى الذباح كل الاشاعات التي تبث عبر وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماع المصالحة الذي سينعقد بمدينة |أجدابيا القائلة بأنه ملتقى فتنة و شق لصف قبائل ليبيا عامة و برقة بصفة خاصة.

وأضاف الذباح يجب ان يفهم الجميع ان هذا الملتقى هو للمصالحة و السلام الحقيقيو بعيد كل البعد عن ملتقيات الأمم المتحدة و عن الحوارات التي تجرى  خارج الوطن .

وأكد الشيخ مصطفى  بأن هذا الملتقى يمثل كل قبائل ليبيا من الشرق و الغرب و الجنوب ولا ينتمي لأي كيان او تيار سياسي ، و هو بإختصار ملتقى مصالحة لا أكثر مصالحة بين كل الليبين .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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