داخلية الوفاق تسعى للمجاهرة بالأمن في الزاوية

العنوان-الزاوية

عقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم اجتماعا موسعا في مديرية أمن الزواية للوقوف على الوضع الأمني في المنطقة .

وحسب وزارة الداخلية المفوضة فقد أكد عاشور على ضرورة المجاهرة بالأمن والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

هذا وسبق الاجتماع جولة تفقدية قام بها وزير الداخلية المفوض،صباح اليوم داخل المديرية بحضور مدير أمن الزاوية، وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام والمراكز التابعة للمديرية وبعض أعضاء مجلس النواب وأعيان وحكماء المدينة.

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