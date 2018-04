المتوسط:

أنطلقت فعاليات اللقاء المشترك بين بلدية مصراتة وبلدية غدامس، أمس السبت، برعاية المنطقة الحرة مصراتة، وبإدارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن حميدة، تحت شعار “دور المناطق الحرة في التنمية وتعزيز الاستقرار”.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمركز تدريب المنطقة الحرة، عن بلدية مصراتة عضوي المجلس البلدي؛ علي أبوستة، أبوبكر الهريش، ووكيل ديوان البلدية أسامة بادي، وممثلين عن مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وتكون أعضاء وفد بلدية غدامس من عضوين عن المجلس البلدي غدامس، ورئيس وأعضاء مجلس أعيان غدامس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.

كما حضر اللقاء أيضًا وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وممثل عن مصرف التجارة والتنمية فرع مصراتة، د. صالح بويصير؛ ممثل عن مجموعة شركات بايوناس الماليزية (الأولى في إنتاج الوقود الحيوي في العالم).

وناقش الاجتماع، سبُل التعاون في جعل ليبيا بوابة أفريقيا، عن طريق خلق مناطق حرة جديدة داخل ليبيا، تكون مكمّلة للمنطقة الحرة مصراتة، بعد تطويرها، واستكمال المشاريع المصاحبة لها، عن طريق تبني تجارة العبور.

واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار، والتكامل الاقتصادي بين بلديتي مصراتة وغدامس في هذا المجال، واستعداد المجموعة تبني مشاريع استثمارية بالمشاركة مع البلديتين.

The post انطلاق فعاليات اللقاء المشترك بين بلديتي مصراتة وغدامس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية