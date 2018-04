المتوسط:

عقد مدراء المكاتب التابعة للرابطة الوطنية لدعم الشباب، اجتماعًا صباح أمس السبت، برئاسة حسن البوعيشي مدير مكتب الرابطة ببلدية وادي البوانيس، لمناقشة العديد من البنوذ أهمها المشاكل والصعوبات التى تواجه عمل مكاتب الرابطة بالمنطقة الجنوبية عامة وبلدية وادي البوانيس خاصة.

وأصدر المجتموعون، بيانًا عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس، بتعليق عضوية جميع مكاتب الرابطة بالمنطقة الجنوبية إلى حين صدور النظام الأساسي واللائحة الداخلية للرابطة والتوزيع العادل للميزانية العامة بعد إقرارها بالتساوي على الأقاليم الثلاثة دون النظر للكثافة السكانية.

وأكد البيان، أهمية احترام صلاحيات النائب عن المنطقة الجنوبية وعدم المساس والتدخل في شئون عمله، مطالبًا بضرورة التوزيع العادل للإدارات العامة التابعة للرابطة وبعدم الرجوع إلي عمداء البلديات بشأن تكليف مدراء المكاتب بالبلديات والذين أربكوا بتزكيتهم لعدد من المدراء عمل الرابطة حسب وصفهم.

يشار إلي أن هذا الاجتماع يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية والذي حضره كلا من مدير مكتب الرابطة ببلدية وادي البوانيس وبلدية سبها ، مرزق ، تراغن ، براك ، القطرون ، الشرقية ، الجفرة ، تراغن ، القرضة الشاطي ، بنت بيه ، غات ، الشويرف ، أوباري ، لغريفة.

وحضر جانباً من الاجتماع عميد بلدية وادي البوانيس المكلف أبوبكر سالم صالح والذي أكد من خلال كلمته الترحيبيه بالحضور على دور الشباب في بناء الوطن وضرورة دعم الشباب في مختلف المجالات.

The post “الوطنية لدعم الشباب” تناقش المشاكل والصعوبات بوادي البوانيس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية