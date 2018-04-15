الناظوري يبحث آخر الاستعدادات لاقتحام مدينة درنة

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبدالرازق الناظوري صباح يوم أمس آخر المستجدات في مدينة درنة وضواحيها مع رئيس أركان السلاح الجوي وآمر غرفة عمليات الكرامة وأمراء الوحدات العسكرية .

واطلع الناظوري على آخر المستجدات والتحضيرات لاقتحام مدينة درنة.

وقالت مصادر عسكريّة أنّه “من خلال هذا الاجتماع أصدر سيادة الفريق تعليماته الأخيرة لاقتحام المدينة”

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر قد أعلن قرب انطلاق عملية تحرير مدينة درن ، وذلك بعد جولة أجرها الأيام القليلة الماضية لمنطقة عين مارة غرب درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية