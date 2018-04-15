الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العمل مع مبعوثه الخاص غسان سلامة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا.

وقال غوتيريش في جلسة عقدها مجلس الأمن، حول الشرق الأوسط، إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا، لافتًا إلى أن سلامة ينخرط في العملية السياسية مع مختلف الأطراف الليبية بأنحاء البلاد؛ لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة.

ويجري غسان سلامة سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الليبية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وخلال اجتماع وزاري عربي في الرياض قال سلامة الجمعة، إن هناك مؤشرات إيجابية وأخرى أقل من إيجابية بشأن خطة العمل التي تبنتها الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن «كافة استطلاعات الرأي في ليبيا تشير إلى أن الليبيين يريدون انتخابات نيابية».

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