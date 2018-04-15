مركزي طرابلس يرسل 75 مليون دينار إلى مصارف الجنوب

قال مصدر مطلع لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بمدينة سبها ان مصرف #ليبيا المركزي فرع سبها استلم سيولة نقدية من مركزي طرابلس عبر مطار تمنهنت.

وأضاف المصدر ان هذه السيولة النقدية تقدر بــ 75 مليون دينار ومن المتوقع ان يتم توزيعها خلال الايام القادمة على كافة الفروع بالجنوب بالتنسيق مع الجهات الامنية.

يشار الى ان مصارف الجنوب الليبي ومعظم المناطق الليبية تعاني من ازمة سيولة نقدية منذ سنوات ودون ان يتمكن المصرف المركزي من حل هذه المشكلة التي أصبح لها تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطن.

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