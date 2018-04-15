مدينة أوباري تستضيف الملتقى الوطني الليبي

شهدت مدينة أوباري، أمس السبت، انطلاق المشاورات بين القبائل الليبية بمنتزه تويوة حول الملتقى الوطني الليبي ومشاركة القبائل الليبية فيه. وشهدت تلك المشاورات أيضا مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بانطلاق الملتقى الوطني الليبي في منتزه قمر الصحراء تويوة بهدف بحث المصالحة الوطنية وآخر مستجدات الأوضاع في المدينة.

يذكر أن الملتقى الوطني الليبي يعد مساراً تشاورياً في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي سیتمٌ تنظیمها بین شهري مارس ویولیو 2018 بطریقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لليبيين بمختلف المدن الليبية في تقرير مصير بلادهم بما يفضي إلى التوصٌل لحل دائم یُنهي الأزمة القائمة.

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