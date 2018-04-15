جنائي الكفرة يقبض على المجرم الثاني في قضية مقتل العامل الأجنبي

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية أمن الكفرة الملازم أول محمد خليل في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” قيام رجال قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة مساء #امس الأحد بالقبض على المجرم الثاني من أصل ثلاثة مجرمين متهمين في قضية مقتل أحد العمال الأجانب يعمل بمصنع الطوب وذلك أثناء عملية السطو المسلح الذي نفذها هؤلاء المجرمين الثلاثة فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الملازم أول محمد خليل أن المجرم الأول قد تم القبض عليه مساء الخميس الماضي من قبل رجال البحث الجنائي وبعد التحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة مع اخرين، مشيراً إلى انه سيتم إحالة المجرمين إلى النيابة العامة كجهة اختصاص وان البحث والتحري مازال جاريا عن المجرم الثالث.

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