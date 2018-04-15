"لجنة أزمة الوقود" تبحث آلية توصيله إلى مناطق النزاع بالجنوب

عقدت لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس البلدي سبها أمس السبت اجتماعا للتنسيق والعمل على تأمين كميات الوقود التي بدأت تصل الجنوب بعد انقطاع عنها منذ عام 2017.

وتم الاتفاق على التنسيق مع المؤسسات الامنية في كلا من اوباري وغات ومرزق والقطرون وتراغن ووادي عتبة ليصلها نصيبها من الوقود أسوة ببقية المناطق في الجنوب الليبي.

يشار إلى أن قافلة من شاحنات الوقود وصلت الاسبوع الماضي الى مستودع سبها تحمل أكثر من 3 ملايين لتر من البنزين ومليون ونصف من الديزل تم توزيعها على كل محطات الوقود في الجنوب عدا المحطات الواقعة بمناطق النزاع ومن المتوقع ان تصل امدادات اخرى مع بداية الاسبوع القادم.

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