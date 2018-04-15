داخلية الوفاق توضح بشأن الآثار المسروقة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، السبت، أن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار يؤدي مهامه في تأمين آثار ليبيا بالشكل المطلوب على الرغم من محدودية إمكانياته.

وحول الأخبار التي تم تداولها مؤخراً بشأن تهريب قطع آثار ليبية ثمينة إلى الخارج، أوضحت الوزارة أن هذه القطع قد تكون غير أصلية ومفبركة.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى احتمالية أن تكون الآثار أصلية لكنها وُجدت خلال عمليات حفر غير رسمية بمواقع لا تقع تحت سلطة الشرطة السياحية ولم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأشخاص الذين عثروا عليها.

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