لهذا السبب أدى بوخمادة زيارة لدرنة

قام آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخماده بزيارة إلى محاور مدينة درنه برفقة رئيس الأركان العامة وآمر كتيبة شهداء الزاوية اللواء جمال الزهاوي.

وبين الناطق باسم القوات الخاصة ميلود الزوي عبر صفحته الرسمية أن الزيارة تهدف للرفع من الروح المعنوية للجيش والشد على أيديهم والوقوف إلى جانبهم.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبدالرازق الناظوري بحث آخر المستجدات في مدينة درنة وضواحيها مع رئيس أركان السلاح الجوي وآمر غرفة عمليات الكرامة وأمراء الوحدات العسكرية.

وقالت مصادر عسكريّة إنّه “من خلال هذا الاجتماع أصدر الفريق تعليماته الأخيرة لاقتحام المدينة”.

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