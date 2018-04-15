رئيس البرلمان العربي: ندعم الحوار بين جميع الأطراف الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي الأوضاع في ليبيا.

وأكد السلمي خلال اللقاء الذي عقد بمدينة الظهران السعودية عشية مشاركتهما في القمة العربية على دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف الليبية، بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة #ليبيا.

وأضاف، أنه عبر عن استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في دولة #ليبيا.

ويشارك السراج في أعمال القمة العربية التي تنعقد في السعودية اليوم الأحد الوضع في سوريا والأزمة في اليمن وعملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

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