«سيالة»: نعوّل على القمة العربية للخروج برؤية موحدة لمواجهة الإرهاب

أعرب وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة عن ثقته بأن القمة العربية التاسعة والعشرين التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، ستكون نقطة ارتكاز فى طريق التحرك العربي المطلوب فى هذه المرحلة، لتحريك الجمود فى مختلف مجالات العمل العربى المشترك.

وقال سيالة فى تصريح صحفى: «إن انعقاد القمة يأتى فى وقت تشهد فيه الأمة العربية أوضاعاً غير مسبوقة وأزمات، أعاقت القدرة على تنفيذ الرؤى وتحقيق الأهداف التى تصبو إليها أمتنا العربية فى إطار العمل العربي المشترك، وأزمات أوصلت المواطن العربى إلى مرحلة اليأس والإحباط، وأصبح معها التحرك الفعال مطلباً ملحاً».

وأكد أن بلاده تعول كثيراً على انعقاد هذه القمة فى زيادة التضامن العربى وتكثيف التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتحقيق توافق بشأن الخروج برؤية عربية موحدة تكون ركيزة لصياغة استراتيجية شاملة للأمن العربى، من حيث تأمين الحدود العربية من خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة والعصابات المسلحة للحدود.

ولفت الانتباه إلى أن القرارات الصادرة عن الجامعة العربية فيما يخص الأزمة فى ليبيا كانت لها أدوار مهمة فى بلورة مختلف مسارات التحرك لإيجاد حلول كفيلة بالتوصل إلى التسوية السياسية المأمولة.

يذكر أن وزير الخارجية الليبى قد التقى على هامش أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، الوزير عادل الجبير وزير خارجية السعودية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ إبراهيم الجعفرى وزير خارجية العراق، وخميس الجهيناوي وزير خارجية تونس، ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين، وأيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وعبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن.

