ماذا قال سيالة بشأن التدخلات الخارجية في ليبيا

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أن التدخلات الخارجية الكثيرة في الشأن الليبي هي المسؤولة عن ضرب الاستقرار بالبلاد.

وقال سيالة لصحيفة “الشرق الأوسط” إن مستقبل ليبيا في أيدي كل الفرقاء الليبيين وكل مواطن، ولكن التدخلات الخارجية تعطل هذا المسار، مبينا أن تلك التدخلات “معروفة ومن بينها جماعات الإسلام السياسي وقوى خارجية، وكل هذا يؤدي إلى الصدام على الأرض الليبية، ونحن نريد من كل هؤلاء أن ينسحبوا من المشهد، وأن يكفوا عن الدعم بالمال والسلاح”.

وبخصوص الانتخابات أكد سيالة أن البرلمان مخول بأن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور، ولليوم لم يقبل على هذه الخطوة، وبالتالي المجلس الأعلى للدولة أحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي لم يناقشه حتى الآن، علماً أن لديه استحقاق الاستفتاء على الدستور، وكذلك قانون الانتخابات، خصوصاً أننا أجرينا انتخابين سابقين في عامي 2012 و2014 بقانونين مختلفين، وبالتالي لا بد من إصدار قانون ثالث لتنظيم الانتخابات المقبلة.

وبشأن موعد اجتماع الحوار الليبي – الليبي الذي دعا إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، أكد سياله أن سلامة مشارك في القمة العربية وكان موجوداً خلال الاجتماع وزراء الخارجية العرب والتشاور قائم معه حول خطة العمل لتسريع خطوات الحل السياسي مع جميع الأطراف الليبية لاستئناف الحوار دون أي شرط من أجل مصلحة ليبيا.

ويشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد في أعمال الدورة 29 للقمة العربية التي تستضيفها مدينة الظهران شرق السعودية.

وتوافد عدد من القادة ورؤساء الوفود العربية للمشاركة في القمة، حيث وصل قادة ورؤساء وفود 14 دولة عربية من بينها ليبيا مصر وعمان والسودان وفلسطين والصومال وتونس واليمن والعراق والإمارات والجزائر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.

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