المتوسط:

عقدت اللجنة العليا للامتحانات برئاسة عادل جمعة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعا اليوم الأحد، مع المسجلين العاملين بجامعات نالوت، الزنتان وغريان، وعمداء ومسجلين الكليات والمعاهد العليا ومديري مكاتب الامتحانات بمنطقة الجبل الغربي، لبحث الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي (2017 -2018م).

وبحث الاجتماع بحسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الأحد، تحديد مقار لجان الامتحانات بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.

The post وزارة تعليم الوفاق تعقد اجتماعا لبحث ترتيبات امتحانات الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية