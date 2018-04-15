صنع الله يبحث مع شركة رأس لانوف سبل إعادة تشغيل مصانع الإيثلين والبولي إيثلين

ليبيا – ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس السبت مع رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف ناجي محمد احفاف إستعدادات إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين التابعين لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

الاجتماع تناول بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة نشاط الشركة والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير أعمالها والوضع الفني للشركة والصعوبات التي تعاني منها في ظل الوضع الراهن واستعراض الجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من أجل الاستمرار في العمل بالرغم من التحديات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وتطرق الإجتماع إلى أعمال الصيانة بمصانع الشركة والمرافق التابعة لها والحالة الفنية لمخازن الشركة وقطع الغيار وعمليات التشغيل والحلول الكفيلة لسير نشاط الشركة بالشكل المطلوب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية