السراج يبحث مع رئيس البرلمان العربي هذه الموضوعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ان اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات القمة العربية بحث خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها العالم العربي، والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي

وأكد الجانبان على أهمية انعقاد القمة العربية في ظل هذه الظروف الصعبة ، وأن المخرج مما يتعرض له العالم العربي من أزمات هو التضامن العربي.

وتفتتح اليوم الأحد اجتماعات القمة العربية ويتصدر جدول أعمالها القضية الفلسطينية وملف القدس بالإضافة إلى الأزمة السورية والأزمة الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية