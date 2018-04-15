عمر تنتوش : العجز المتوقع بميزانية 2018 يقدر بـ10.5 مليار دولار

العنوان-طبرق

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب (عمر) تنتوش في تصريحات صحفية إن اللجنة تراجع خيارين للميزانية: الأول من مجلس الرئاسة بقيمة 46 مليار دينار والثاني من الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بحوالي 40 مليار دينار.

وقال تنتوش إن المناقشات تهدف إلى توحيد نفقات الدولة.

وأضاف: “إن العجز المتوقع في الموازنة هذا العام هو 14 مليار دينار (10.5 مليار دولار)” ، مضيفًا أننا نراجع أيضًا زيادة مرتبات المعلمين دون التأثير بشكل كبير على خزانة الدولة.

“تمتص الرواتب 65٪ من ميزانية الدولة. وتبلغ رواتب الحكومة الرئاسية في مجلس النواب 19.2 مليار دينار ، وتلك الحكومة المؤقتة 5 مليارات دينار. “أوضح طنطوش قائلاً ، إن مقال الأجور في الميزانية قد يصل إلى 24.2 مليار دينار ، لكن القضية لا تزال قيد المراجعة.

وأشار إلى أن إيرادات الليبيين المتوقعة من الضرائب والبالغة 1.5 مليار دينار هي رقم مبالغ فيه حيث أن رقم العام الماضي لم يسجل سوى 845 مليون دينار.

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