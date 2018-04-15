الرئيس الجيبوتي يدعو الأطراف السياسية الليبية للتكاثف وإنهاء الإنقسام

ليبيا – دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الأطراف السياسية الليبية إلى التكاتف وإنهاء الانقسام بما يحقق تطلعات الشعب الليبي بالأمن والاستقرار والرخاء.

الرئيس الجيبوتي أعرب في حوار مع وكالة الشرق الأوسط اليوم الأحد تابعته صحيفة المرصد عن أمله في أن تسلط القمة العربية بالظهران الضوء على مختلف المشكلات والأزمات التي تعصف بعالم العربي.

وقال جيله إن قمة الظهران تأتي في ظرف دقيق بالغ الحساسية يمر به العالم العربي في أوضاع مضطربة تشهدها كثير من البلدان العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال ، مشيراً إلى أن الأزمة السورية واليمنية وما تشهده ليبيا والعراق من أوضاع أمنية مضطربة أمر يثير القلق.

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