الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية «عرب سات» تجتمع بمشاركة ليبية

عين ليبيا

افتتح يوم الخميس الماضي في العاصمة التونسية اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية «عرب سات» في دورته الواحدة والأربعون بحضور عدد كبير لوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة في هذه الدورة.

حيث شارك وفد الدولة الليبية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة الدكتور فيصل قرقاب في فعاليات هذا الإجتماع، حيث أُفتُتح الإجتماع بكلمة ترحيب ألقاها كلاً من وزير الإتصالات التونسي محمد الأنور معروف وخالد خيور المدير التنفيذي للمؤسسة.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير لجنة المراجعة والحسابات الختامية للمؤسسة لعام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الخطط المستقبلية التي تدفع بمسيرة عمل المؤسسة وتوثيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

هذا وصرح الدكتور فيصل قرقاب أن هذا الاجتماع السنوي هو اجتماع ذو أهمية كبيرة للشركة القابضة وللدولة الليبية ككل، حيث يتم متابعة نشاط المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية التي تبلغ حصة الدولة الليبية بها 11.28% من إجمالي حصص الدول المالكة للمؤسسة، الأمر الذي يجعل الدولة الليبية ثالث أكبر شريك بين الدول الأعضاء، كما يتم أيضاً خلال هذه الإجتماعات التواصل مع كل المسؤولين العرب لتبادل الخبرات ومناقشة اخر التطورات الحاصلة في مجال الإتصالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا