وزير داخلية الوفاق يبحث مع المندوب الأمني لبعثة الأمم المتحدة مشاكل الوزارة

المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور صباح اليوم الأحد، بالمندوب الأمني لبعثة الدعم في ليبيا التابع للأمم المتحدة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الأحد، أبدي المندوب الأمني خلال هذا الاجتماع رغبة البعثة في تقديم الدعم إلي ليبيا في أسرع وقت ممكن.

من جهته أكد وزير الداخلية المفوض، أن التعاون السريع لبعثة الأمم المتحدة مع وزارة الداخلية سيحرك العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجهها الوزارة.

