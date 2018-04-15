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الترتيبات والتجهيز لعرض تخرج الدفعة الــ “51” على طاولة آمر الكلية العسكرية ورئيس أركان القوات البحرية

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

توكرة 15 أبريل 2018 (وال) – عقد  آمر الكلية العسكرية اللواء امراجع امحمد العمامي اجتماع صباح اليوم مع رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي بمقر الكلية .

وقال آمر مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية الملازم أول احمد القماطي إن هذا اللقاء يأتي في إطار الوقوف على سير الامتحانات النهائية لطلبة الكلية البحرية .

وأضاف القماطي أن اللواء العمامي واللواء المهدوي تناولا الترتيبات والتجهيز لعرض تخرج الدفعة الــ “51” والإشراف على تجهيز طلبة البحرية للعرض العسكري الذي سيقام بمناسبة تخريج الدفعة. (وال – توكرة) ع ع

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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