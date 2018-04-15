السراج يلتقي رئيس البرلمان العربي على هامش اجتماعات القمة العربية في الرياض

عين ليبيا

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء أمس السبت بمدينة الدمام على هامش اجتماعات القمة العربية باستقبال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

حيث تناول الاجتماع خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها العالم العربي، والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.

هذا وأكد السراج ورئيس البرلمان العربي على اهمية انعقاد القمة العربية في ظل هذه الظروف الصعبة ، وأن المخرج مما يتعرض له العالم العربي من ازمات هو التضامن العربي.

وتفتتح اليوم الاحد اجتماعات القمة العربية ويتصدر جدول اعمالها القضية الفلسطينية وملف القدس بالإضافة إلى الأزمة السورية والأزمة الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب.

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