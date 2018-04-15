العاهل السعودي: اتفاق الصخيرات هو الطريق للحل في ليبيا

بدأت أعمال الدورة 29 للقمة العربية التي تستضيفها مدينة الظهران شرق السعودية.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته إن اتفاق الصخيرات هو الطريق للحل في ليبيا ووحدة أراضيها.

وشدد العاهل السعودي على أن الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أعمال القمة التي تبحث الوضع في ليبيا وسوريا والأزمة في اليمن و عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

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