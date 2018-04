«الوطنية للنفط» في ذكرى تأسيسها الـ50: نأمل أن نكون حراسًا على قوت الليبيين

المتوسط:

قدمت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الأحد الموافق التهنئة وأعطر الأمنيات إلى كل العاملين في قطاع النفط والغاز، والشعب الليبي كافة بمناسبة مرور الذكرى الـ50 على تأسيس المؤسسة الذي يوافق 15/04/1968.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد: «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والاستقرار، وأن يجعل المؤسسة وجميع العاملين بها وبالشركات التابعة لها سنداً وحارساً أمنيناً للذود والدفاع عن قوت الشعب الليبي، وأن يعين كل موظف على أن يؤدي واجبه الوطني تجاه وطنه وشعبه على أكمل وجه».

