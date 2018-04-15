عميد بلدية سرت يكلف مكتب مشروعات بصيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني رفقة ضباط بمديرية الأمن بزيارة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة الزعفران غرب المدينة.

وقال مصدر بالمجلس البلدي في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، الأحد، إن عميد البلدية كلّف مكتب المشروعات بالبلدية بحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسة خلال الحرب ضد تنظيم داعش للبدء في أعمال الصيانة وتفعيلها رسميا.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرص بلدية سرت علي دعم المؤسسات الحكومية والقضائية وتفعيلها.

ورافق عميد البلدية خلال الجولة التفقدية لمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل العقيد معيوف حسين المسؤول بمديرية أمن سرت ومدير الشرطة القضائية كمال الزوبي وعدد من عناصر الشرطة القضائية ومسؤولين بمكتب مشروعات بالبلدية.

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