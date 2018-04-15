أبو الغيط: أزمات ليبيا تؤثر على الأمن القومي العربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الأزمات التي تشهدها ليبيا تؤثر على الأمن القومي العربي.

وقال ابو الغيط خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ29، إن الأزمات المشتعلة في بعض أركان العالم العربي تزعج كل عربي وتلقي بظلال من انعدام الاستقرار على المنطقة بأسرها، مضيفا أن هذه الأزمات سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا فضلا عن القضية الفلسطينية، تخصم من رصيد أمننا القومي، واستمرارها دون حل دائم يعرقل جهودا مخلصة تبذل في سبيل النهضة والاستقرار والأمن.

وأضاف “مفهومي عن الأمن القومي العربي ينطلق من أن التهديدات الكبرى التي تواجهنا تتساوى في درجة خطورتها فالأوطان المهددة هي أوطان عربية، والدم المراق هو دم عربي، والتهديدات تمس استقرار دول عربية ومجتمعاتهم”.

وبين أبو الغيط أن العامل المشترك في كافة الأزمات هو غياب التوافق على مفهوم موحد للأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن تآكل الحضور العربي في معالجة الأزمات هو ما يغري الآخرين في التدخل في شئوننا، مؤكدا أن التحديات الحالية تفرض علينا التفكير في إجراء جاد حول الأولويات الأمن القومي العربي.

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