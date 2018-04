مستشارة «معيتيق»: من حق المرأة الليبية منح جنسيتها لأبنائها مُساواة بالرجل

خاص/ المتوسط:

‎قالت الدكتورة هند شوبار مُستشارة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إنَّ ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة التونسية خلال يومي الـ 13 و14 من شهر أبريل الجاري، بعنوان «رؤية جندرية لِلتشريعات الليبية»، قدّمت مَجموعة منْ التوصيات، خاصة بـ تعديل بَعض القوانين التي تَمس المرأة الليبية.

‎وأضافت «شوبار»، خلالَ ورشة العمل الخاصة بـ التشريعات والدستور والمُشاركة السياسية، أنَّ أبرز القوانين التي تمَّ التطرق إليها، أحكام الجنسية الليبية، من حيث أنّه يجب أنْ يَتعين تَعديل هذا القانون، حتى يَتم تَحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فيما يَتعلق بمنح أبنائهم الجنسية الليبية.

‎وتابعت «شوبار»، أنَّ من ضمن القوانين الذي تمَّ التطرق إليها، القانون «59» لعام 2012، بشأن نظام الإدارة المحلية، من ناحية أنّهُ يجب أنْ يُراعى تَمثيل النساء في رئاسة وعضوية اللجان المُختصة داخل المَجلس البلدي.

‎وتّطرّقت «شوبار»، إلى أنَّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هيَّ من ساهمت في تنظيم هذه الورشة، التي نَاقشت مقترح وضع تعديلات تشريعية برؤية جندرية، المقدمة من الفريق القانوني نتاج عمل شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين.

‎وأوضحت «شوبار»، أنَّ أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الأعلى للدولة، شاركوا في هذه الورشة، متابعةً أنّه كان من المفترض أنْ يكونَ هناك حضور لأعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان والفريق القانوني إلا أنَّ وجود عطل فنيٍ في الطائرة هو من تَسبَّبَ في غيابهم.

‎واقترحت «شوبار»، تَشكيل لَجنة مُشتركة بين «الأعلى للدولة» و«النواب» لِلنظر في هذه التعديلات، التي تمَّ التطرق إليها خلال هذه الورشة، وكذلك تَطوير وتَحديث التشريعات الليبية مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدُولية التي وقّعت عليها ليبيا، بالإضافة إلى أنّهُ يجب أنْ يكونَ هناك ورش عمل أخرى في نفس هذا السياق، وبحضور عددٍ من القانونيين والمُختصين.

‎وأشارت «شوبار»، إلى أنّه يجب حماية المرأة الليبية من العنف بكافة أشكاله وعدم التمييز، وتعديل القوانين الجنائية بما يَكفل حقوق المرأة، وتَوفير كل السبل للمرأة المهاجرة والنازحة مع كفالة حقوقهن داخل مراكز الإيواء، لافتة إلى أنه يجب إلقاء الضوء على القوانين المستحدثة والصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد عام 2011.

