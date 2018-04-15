صنع الله يبحث استعدادات إعادة تشغيل المصانع بشركة راس لانوف للنفط والغاز

عين ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله استعدادات إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين التابعين لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس لجنة إدارة الشركة ناجي احفاف السبت حيث تناول الإجتماع نشاط الشركة والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير أعمالها.

كما استعرض رئيس لجنة إدارة الشركة الوضع الفني للشركة، والصعوبات التي تعاني منها في ظل الوضع الراهن و الجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من أجل الاستمرار في العمل بالرغم من التحديات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

هذا وتم التطرق إلى أعمال الصيانة بمصانع الشركة والمرافق التابعة لها والحالة الفنية لمخازن الشركة و قطع الغيار وعمليات التشغيل والحلول الكفيلة لسير نشاط الشركة بالشكل المطلوب.

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