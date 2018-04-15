تفاصيل لقاء صنع الله مع أمين عام مجلس الوزراء بالوفاق

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع أمين عام مجلس الوزراء، بحكومة الوفاق الطاهر عامر، لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط وضرورة توفير الميزانيات اللازمة لزيادة الإنتاج والمحافظة استقرار على المنشآت النفطية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الاتفاق على التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وديوان رئاسة الوزراء، بشأن ملف الإصحاح البيئي ومساهمة المؤسسة في الحد من عوامل التلوث، بالإضافة إلى استعراض الخطوات التي تمت في هذا الصدد، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة اللقاءات بين الطرفين لتذليل جميع الصعوبات في سبيل الرفع من مستوى قطاع النفط.

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