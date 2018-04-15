بوجيدار يكشف "التعليمات الأخيرة" لبدء عمليات تحرير درنة

أكد الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، صلاح بوجيدار، أنه حتى الآن لم تصدر أي أوامر بالتحرك العسكري لتحرير مدينة درنة.

وقال بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن ما تم صدوره هي “التعليمات الأخيرة” والتي جاءت خلال الاجتماع والمباحثات التي أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق ” عبدالرازق الناظوري” مع ضباط وقيادات عسكرية حول الترتيبات والمستجدات الأخيرة للمعركة.

وأوضح بوجيدار، أن تلك التعليمات تتضمن الاستعداد الكامل للقضاء على كل المسميات الإرهابية بمدينة درنة، وضع الخطط العسكرية لعملية اجتياح المدينة، ومعاملة أهالي درنة بصورة حسنة والحفاظ على ممتلكاتهم، وضرورة تعاون أهالي درنة مع القوات المسلحة.

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