«تحرير درنة».. مناوشات جنوب المدينة.. و«بوخمادة» و«الناظورى» يتفقدان المحاور

تشهد مدينة درنة مناوشات بالمدفعية والهاوزر بين قوات الجيش الليبي والجماعات الإرهابية المتحصنة في المدينة، وذلك بعد أن أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني والحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري، يوم أمس السبت، تعليمات بإطلاق معركة تحرير درنة.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن المناوشات اندلعت بالمدفعية والهاوزر، في محور الحيلة والظهر الحمر جنوبي درنة، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات حتى الأن.

وأكد صبره، أن القوات المسلحة، تواصل استعداداتها بمدينة درنة، لبدء تنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمنطقة.

وتابع صبره، تندلع من حين إلى آخر مناوشات في بعض المناطق بالمدينة، بين قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، والجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات عمر المختار، تواصل الاستعدادات العسكرية في جميع المحاور، لبدء تنفيذ الخطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش لتحرير المدينة، مجددا دعوة أهالي درنة وضواحيها إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والمواقع التي تتواجد بها المجموعات الإرهابية.

«بوخمادة»: لن نفرط في تراب الوطن

عقد رئيس الأركان العامة الفريق “عبد الرازق الناظوري”، اجتماعا مع آمر القوات الخاصة اللواء “ونيس بو خمادة” وآمر غرفة عملية الكرامة اللواء ”عبد السلام الحاسي” وآمر كتيبة شهداء الزاوية المجحفلة اللواء ”جمال الزهاوي”، أمس السبت، لبحث أوضاع معركة درنة وتحريرها من الجماعات الإرهابية.

وأكد اللواء ونيس بوخمادة خلال الاجتماع الذي عقد بقاعدة الأبرق الجوية، بحسب بيان لإدارة الدعم و التوجيه المعنوي للقوات الخاصة الليبية اليوم الأحد، أنه لن يتم التفريط في تراب الوطن الغالي في أي مكان من ربوع ليبيا الحبيبة .

كما تفقّد اللواء بوخمادة، الجنود المرابطين على تخوم مدينة درنه، حيث أبدى فخره بهم وبشجاعتهم وتصميمهم على سحق معاقل الإرهاب نهائياً

الكتيبة 108 تصل بكامل عتادها

من جهة، أفادت مصادر ميدانية بوصول الكتيبة 108 بكامل عتادها لطوق مدينة درنة، للمشاركة في تحريرها من العصابات الإرهابية.

وكانت القيادة العامة للجيش، أصدرت منطقة براك العسكرية بآمرة اللواء محمد بن نايل، أوامرها من غرفة عمليات الكتيبة 116 مشاة آلي سبها، بتجهيز قوة من الكتيبة للمشاركة في حماية صهاريج الوقود المتجهة للجنوب.

