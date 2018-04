«لجنة التنمية الاقتصادية بطرابس» تُحدد تسعيرة رغيف الخبز

المتوسط:

حدّدت لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية طرابلس، تسعيرة رغيف الخبز، وذلك بالتعاون مع نقابة الخبازين بطرابلس الكبرى.

وأشارت «البلدية»، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هذه التسعيرة جاءت بعد حساب أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز طبقا للأسعار الفعلية في السوق الموازي على النحو التالي:

دقيق (قنطار). 145 دل

سكر (كيلو). 3.2 دل

ملح (كيلو). 3.2 دل

خميرة (ظرفين). 2.5 دل

زيت (1/5 لتر). 0.3 دل

محسنات (ظرف). 1.75 دل

يد عاملة (للقنطار). 30 دل

ديزل (لصناعة قنطار دقيق) 6 دل

غاز (لصناعة قنطار دقيق) 3 دل

